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Кириллова Агапия Семёновна

Место рождения

Аккиреево, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.02.1834 ст.

Дата смерти

26.03.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аккиреево, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1853 ст.

Муж: Кириллов Кирилл Васильевич

Кутема, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1855 ст.

Дочь: Уткина Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Кириллов Кирилл Васильевич

Аккиреево, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.1881 ст.
Аккиреево, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)