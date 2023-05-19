Кириллова Агапия Семёновна
Место рождения
Дата рождения05.02.1834 ст.
Дата смерти26.03.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1853 ст.
Кутема, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1855 ст.
Дочь: Уткина Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Кириллов Кирилл Васильевич
Смерть
26.03.1881 ст.