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Тараруев Иван Иванович

Место рождения

Село Троицкое Липецкий район Липецкая область

Дата рождения

15.04.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1935

Отец: Тараруев Иван Тихонович

Мать: Тараруева Аксиния Васильевна

Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
12.07.1960

Дочь: Бородина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Тараруева Валентина Николаевна

Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
25.02.1963

Дочь: Чернышова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Тараруева Валентина Николаевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараруева Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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