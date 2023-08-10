Тараруев Иван Иванович
Место рожденияСело Троицкое Липецкий район Липецкая область
Дата рождения15.04.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1935
Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
12.07.1960
Дочь: Бородина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Тараруева Валентина Николаевна
Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
25.02.1963
Дочь: Чернышова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Тараруева Валентина Николаевна
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно