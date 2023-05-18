Жабина (С ?) Евдокия Ведениктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина (С ?) Евдокия Ведениктова

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Между 1816 и 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Жабин Борис Павлович

Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Жабин Анисим Павлович

Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Жабин Антон Павлович

Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабин Иван Павлович

Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Павел Иванович

Смерть
Между 1816 и 1835
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