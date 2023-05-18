Жабина (С ?) Евдокия Ведениктова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиМежду 1816 и 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Жабин Борис Павлович
Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Жабин Антон Павлович
Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабин Иван Павлович
Отец ребёнка: Жабин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жабин Павел Иванович
Смерть
Между 1816 и 1835