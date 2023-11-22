Семенов Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1937

Дочь: Альшевская Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Семенова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.12.1937

Дочь: Бахвалова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Семенова Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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