Оводов Борис Егорович 20.04.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оводов Борис Егорович

Место рождения

Давыдово, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.04.1924

Дата смерти

18.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1924

Отец: Оводов Егор Алексеевич

Мать: Оводова Ксения Игнатьевна

Давыдово, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оводова (Мотыхляева) Тамара Афонасьевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Оводов Владимир Борисович

Мать ребёнка: Оводова (Мотыхляева) Тамара Афонасьевна

Рождение ребёнка
03.10.1954

Сын: Оводов Виктор Борисович

Мать ребёнка: Оводова (Мотыхляева) Тамара Афонасьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
18.04.1973
Похороны
Неизвестно
Руднево, Пронский муниципальный район, Рязанская область

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