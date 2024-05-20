Оводов Борис Егорович
Место рождения
Дата рождения20.04.1924
Дата смерти18.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1924
Отец: Оводов Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Оводов Владимир Борисович
Мать ребёнка: Оводова (Мотыхляева) Тамара Афонасьевна
Рождение ребёнка
03.10.1954
Мать ребёнка: Оводова (Мотыхляева) Тамара Афонасьевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
18.04.1973
Похороны
Неизвестно
Руднево, Пронский муниципальный район, Рязанская область