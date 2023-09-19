Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1808 г.р.

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Мирон Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Антонов

Смерть
Неизвестно
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