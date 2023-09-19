Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Мирон Васильев
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Антонов
Смерть
Неизвестно