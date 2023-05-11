Иджилов Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иджилов Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1973 г.р.
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Добавил:

ИИ
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1951

Отец: Иджилов Василий

Мать: Иджилова Александра

Рождение ребёнка
05.09.1973

Дочь: Иджилова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Иджилова Стефания Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иджилова Стефания Дмитриевна

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