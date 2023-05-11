Иджилов Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1951
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1951
Отец: Иджилов Василий
Мать: Иджилова Александра
Рождение ребёнка
05.09.1973
Дочь: Иджилова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Иджилова Стефания Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иджилова Стефания Дмитриевна