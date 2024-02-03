Лебедев Зусман Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Зусман Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1934

Дочь: Лебедева Лидия Зусмановна

Мать ребёнка: Келим Хана Иосифовна

Рождение ребёнка
28.09.1937

Дочь: Лебедева Броня (Бронислава) Зусмановна

Мать ребёнка: Келим Хана Иосифовна

Рождение ребёнка
29.12.1946

Сын: Лебедев Семен Зусманович

Мать ребёнка: Келим Хана Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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