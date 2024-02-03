Лебедев Зусман Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1934
Дочь: Лебедева Лидия Зусмановна
Мать ребёнка: Келим Хана Иосифовна
Рождение ребёнка
28.09.1937
Дочь: Лебедева Броня (Бронислава) Зусмановна
Мать ребёнка: Келим Хана Иосифовна
Рождение ребёнка
29.12.1946
Мать ребёнка: Келим Хана Иосифовна
Смерть
Неизвестно