Нехаев Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехаев Григорий Семенович

Место рождения

Кривошеевка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Нехаев Семен

Мать: Нехаева ??

Кривошеевка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
12.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нехаева Вера Федосеевна

Рождение ребёнка
12.09.1956

Дочь: Райкова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Нехаева Вера Федосеевна

Харьков, Харківська область
Смерть
1988
Харьков, Харківська область
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