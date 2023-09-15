Нехаев Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Нехаев Семен
Мать: Нехаева ??
Рождение ребёнка
12.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нехаева Вера Федосеевна
Рождение ребёнка
12.09.1956
Дочь: Райкова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Нехаева Вера Федосеевна
Смерть
1988