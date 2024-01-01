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Даниэль
Даниэль
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1474
Пол
Женский
Отец
Даниэль
1452 г.р.
Мать
Миён
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1474
Отец:
Даниэль
Мать:
Миён
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