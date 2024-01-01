Даниэль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниэль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1474

Пол

Женский

Отец

1452 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1474

Отец: Даниэль

Мать: Миён

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