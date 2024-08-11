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Новиков Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Илья

Мать: Новикова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Новикова (Смолякова) Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Братышкина (Новикова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Новикова (Смолякова) Марина

Рождение ребёнка
17.12.1919

Сын: Новиков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Новикова (Смолякова) Марина

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
18.02.1920

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