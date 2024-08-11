Новиков Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.02.1920
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Илья
Мать: Новикова ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Новикова (Смолякова) Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Братышкина (Новикова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Новикова (Смолякова) Марина
Рождение ребёнка
17.12.1919
Сын: Новиков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Новикова (Смолякова) Марина
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
18.02.1920