Сухова (Нечаев) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Нечаев) Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нечаев Борис Саватиевич

Мать: Нечаева Ульяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Сухов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Сухов Юрий Владимирович

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