Сухова (Нечаев) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нечаев Борис Саватиевич
Мать: Нечаева Ульяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Сухов Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Сухов Юрий Владимирович