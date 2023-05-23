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Кондрашов Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1946

Дата смерти

20.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1946

Отец: Кондрашов Фёдор Егорович

Мать: Кондрашова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
15.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашова Светлана

Льгов, город Льгов, Курская область
Развод
Неизвестно

Жена: Кондрашова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Светлана

Смерть
20.07.1986
Похороны
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область
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