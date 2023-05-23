Кондрашов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1946
Дата смерти20.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1946
Рождение ребёнка
15.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрашова Светлана
Развод
Неизвестно
Жена: Кондрашова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашова Светлана
Смерть
20.07.1986
Похороны
Неизвестно