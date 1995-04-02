Шестакова (Шедько) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова (Шедько) Мария Иосифовна

Шестакова (Шедько) Мария Иосифовна

Место рождения

Чересово, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

05.09.1910

Дата смерти

02.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1910

Отец: Шедько Иосиф Ефимович

Мать: не указана

Чересово, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.05.1935

Дочь: Шушерина Нина Павловна

Отец ребёнка: Шестаков Павел Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.11.1941

Дочь: Елагина Галина Павловна

Отец ребёнка: Шестаков Павел Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Павел Петрович

Смерть
02.04.1995
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close