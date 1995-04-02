Шестакова (Шедько) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения05.09.1910
Дата смерти02.04.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1910
Отец: Шедько Иосиф Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1935
Дочь: Шушерина Нина Павловна
Отец ребёнка: Шестаков Павел Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1941
Дочь: Елагина Галина Павловна
Отец ребёнка: Шестаков Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1995