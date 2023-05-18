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Гундяев Михаил Константинович

Место рождения

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Константин

Мать: Гундяева Анна Петровна

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
20.04.1942
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Род войск: Красная армия
Работа или профессия
Неизвестно
Красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.12.1942
Последняя точка связи - полевая почтовая станция 2155, в/ч 585
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