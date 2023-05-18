Гундяев Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Константин
Мать: Гундяева Анна Петровна
Военная служба
20.04.1942
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Род войск: Красная армия
Работа или профессия
Неизвестно
Красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1942
Последняя точка связи - полевая почтовая станция 2155, в/ч 585