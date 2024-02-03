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Станко (Бельтюкова) Татьяна Валентиновна
Станко (Бельтюкова) Татьяна Валентиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Бельтюков Валентин Михайлович
Мать
Бельтюкова (Зяблицева) Агния Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Бельтюков Валентин Михайлович
Мать:
Бельтюкова Агния Дмитриевна
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