Лыкошина (Коховская (Каховская)) N Ивановна
женский, родилась Неизвестно
ОтецКоховский Иван ЮрьевичОколо 1620 г.р.
Супруги
Лыкошин Леонтий БорисовичОколо 1645 г.р.
Дети
Лыкошин Иван ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
Станкевич Грибоедова (Лыкошина) Анастасия ЛеонтьевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коховский Иван Юрьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Грибоедова (Лыкошина) Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Лыкошин Леонтий Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лыкошин Леонтий Борисович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1679