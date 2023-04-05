Лыкошина (Коховская (Каховская)) N Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лыкошина (Коховская (Каховская)) N Ивановна

Автор
НМ
Мельников Н.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Коховский Иван ЮрьевичОколо 1620 г.р.
Супруги
Лыкошин Леонтий БорисовичОколо 1645 г.р.
Дети
Лыкошин Иван ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
Станкевич Грибоедова (Лыкошина) Анастасия ЛеонтьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коховский Иван Юрьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Грибоедова (Лыкошина) Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Лыкошин Леонтий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Лыкошин Леонтий Борисович

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
Около 1679

Муж: Лыкошин Леонтий Борисович

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