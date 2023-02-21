Двоеглазов (Зворыгина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДвоеглазов (Зворыгина) Любовь Андреевна

Двоеглазов (Зворыгина) Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1926

Дата смерти

22.04.1950

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1926

Отец: Зворыгин Андрей Агафонович

Мать: Зворыгина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотский Николай Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.1950
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close