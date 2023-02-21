Двоеглазов (Зворыгина) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1926
Дата смерти22.04.1950
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотский Николай Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.04.1950