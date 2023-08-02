Губерна (Майшмаз) Софія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губерна (Майшмаз) Софія

Место рождения

УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве

Дата рождения

06.03.1931

Дата смерти

06.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Рождение ребёнка
07.10.1951

Сын: Губерна Олександр

Отец ребёнка: Губерна Іван

УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Смерть
06.01.1981
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