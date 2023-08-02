Губерна (Майшмаз) Софія
Место рожденияУРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Дата рождения06.03.1931
Дата смерти06.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Рождение ребёнка
07.10.1951
Сын: Губерна Олександр
Отец ребёнка: Губерна Іван
УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Смерть
06.01.1981