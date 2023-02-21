Кравченко Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Карпович

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Карпович

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Тимофей Карпович

Смерть
Неизвестно
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