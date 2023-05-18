Семенюк (Мисюрка) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюк (Мисюрка) Мария Стефановна

Семенюк (Мисюрка) Мария Стефановна

Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
04.11.1901 ст.

Муж: Семенюк Никита Яковлевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху23 года | Невесте 19
Рождение ребёнка
27.10.1905 ст.

Сын: Семенюк Федор Никитьевич

Отец ребёнка: Семенюк Никита Яковлевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Семенюк Никита Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close