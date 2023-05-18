Семенюк (Мисюрка) Мария Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1901 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху23 года | Невесте 19
Рождение ребёнка
27.10.1905 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Семенюк Никита Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно