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Сипин Афанасий Алексеевич

Место рождения

Кремлево, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Сипин Алексей Андреевич

Мать: не указана

Кремлево, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
21.08.1915
Получил ранение
Рождение ребёнка
07.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Наталья Григорьевна

Степушино, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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