Сипин Афанасий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Сипин Алексей Андреевич
Мать: не указана
Военная служба
21.08.1915
Получил ранение
Рождение ребёнка
07.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Наталья Григорьевна
Степушино, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно