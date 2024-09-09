Казанцева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
30.07.1921
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1944
Сын: Казанцев Анатолий
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно