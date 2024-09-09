Казанцева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1901 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1920

Муж: Казанцев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
30.07.1921

Сын: Казанцев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1944

Сын: Казанцев Анатолий

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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