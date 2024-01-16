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Тычкин Степан Корнилович
Тычкин Степан Корнилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.1903
Дата смерти
197
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Христина Павловна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
197
Рождение
21.12.1903
Отец: не указан
Мать:
Христина Павловна
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