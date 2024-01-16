Тычкин Степан Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тычкин Степан Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1903

Дата смерти

197

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
197
Рождение
21.12.1903

Отец: не указан

Мать: Христина Павловна

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