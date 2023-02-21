Сумбаева Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумбаева Юлия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1987

Отец: Сумбаев Виктор Анатольевич

Мать: Лузгова Валентина Ивановна

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