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Сумбаева Юлия Викторовна
Сумбаева Юлия Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1987
Пол
Женский
Отец
Сумбаев Виктор Анатольевич
1965 г.р.
Мать
Лузгова Валентина Ивановна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1987
Отец:
Сумбаев Виктор Анатольевич
Мать:
Лузгова Валентина Ивановна
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