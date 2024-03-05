(Асмаловская) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Асмаловская) Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асмаловский Виктор Викторович

Мать: Асмаловская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Борис

Смерть
Неизвестно
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