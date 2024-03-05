(Асмаловская) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асмаловский Виктор Викторович
Мать: Асмаловская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Борис
Смерть
Неизвестно