Димитревская Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитревская Тамара Ивановна

Место рождения

Михеево

Дата рождения

16.10.1949

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949

Отец: Круглов Иван Яковлевич

Мать: Круглова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
28.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Димитревский Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитревский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Димитревский Сергей Иванович

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