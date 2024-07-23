Купиярова Степанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Купияров Ермил Романович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Купияров Ермил Романович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Купияров Андрей Ермилович
Отец ребёнка: Купияров Ермил Романович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Купияров Ермил Романович
Смерть
Неизвестно