Купиярова Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купиярова Степанида Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купияров Ермил Романович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Купияров Петр Ермилович

Отец ребёнка: Купияров Ермил Романович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Купияров Семен Ермилович

Отец ребёнка: Купияров Ермил Романович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Купияров Андрей Ермилович

Отец ребёнка: Купияров Ермил Романович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Купияров Иван Ермилович

Отец ребёнка: Купияров Ермил Романович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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