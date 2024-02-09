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Лапина Анна Ивановна

Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Лапин Филипп

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Лапин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лапин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Степанович Лапин

Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лапина Мария Степановна

Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Лапина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Степан Филиппович

Смерть
Неизвестно
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