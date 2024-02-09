Лапина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Лапин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лапина Мария Степановна
Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Лапина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Лапин Степан Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно