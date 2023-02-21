Былинкина (Кислюк) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1943
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1943
Отец: Кислюк Николай Антонович
Мать: Кислюк Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Былинкин Владимир Николаевич
СССР, РСФСР, Кемеровская область, г. Юрга
Бракосочетание
Неизвестно