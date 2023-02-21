Былинкина (Кислюк) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБылинкина (Кислюк) Нина Николаевна

Былинкина (Кислюк) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1943

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1943

Отец: Кислюк Николай Антонович

Мать: Кислюк Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Былинкин Владимир Николаевич

СССР, РСФСР, Кемеровская область, г. Юрга
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былинкин Владимир Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close