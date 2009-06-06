Guzar Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGuzar Vladimir

Guzar Vladimir

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

11.11.1925

Дата смерти

06.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1925

Отец: Guzar Stanislav

Мать: Krakht Alexandra

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
28.04.1951

Жена: Guzar Yuliya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Guzar Yuliya

Работа или профессия
Неизвестно
Actor
Смерть
06.06.2009
Brooklyn, New York United States
Похороны
09.06.2009
Brooklyn, NY United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close