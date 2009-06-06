Guzar Vladimir
Место рождения
Дата рождения11.11.1925
Дата смерти06.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1925
Отец: Guzar Stanislav
Мать: Krakht Alexandra
Бракосочетание
28.04.1951
Жена: Guzar Yuliya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Guzar Yuliya
Работа или профессия
Неизвестно
Actor
Смерть
06.06.2009
Brooklyn, New York United States
Похороны
09.06.2009
Brooklyn, NY United States