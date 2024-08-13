Шубин Тит Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Шубина) Параскева Титовна
Мать ребёнка: Шубина (Шашнина) Пелагея Прохоровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шубин Федор Титович
Мать ребёнка: Шубина (Шашнина) Пелагея Прохоровна
Смерть
1836