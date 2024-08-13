Шубин Тит Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Тит Иванович

Шубин Тит Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шубина) Параскева Титовна

Мать ребёнка: Шубина (Шашнина) Пелагея Прохоровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Шубин Федор Титович

Мать ребёнка: Шубина (Шашнина) Пелагея Прохоровна

Смерть
1836

Мы используем куки для улучшения работы сайта.