Мамсурова (Жантиева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Жантиева) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мамсуров Бимболат

Отец ребёнка: Мамсуров Джанхот

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мамсуров Касполат

Отец ребёнка: Мамсуров Джанхот

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мамсуров Габоци

Отец ребёнка: Мамсуров Джанхот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Татархан

Отец ребёнка: Мамсуров Джанхот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Джанхот

Смерть
Неизвестно
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