Мамсурова (Жантиева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мамсуров Бимболат
Отец ребёнка: Мамсуров Джанхот
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мамсуров Касполат
Отец ребёнка: Мамсуров Джанхот
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мамсуров Габоци
Отец ребёнка: Мамсуров Джанхот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Татархан
Отец ребёнка: Мамсуров Джанхот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамсуров Джанхот
Смерть
Неизвестно