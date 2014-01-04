Тарасова (Вознесенская) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Вознесенская) Наталья Андреевна

Место рождения

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

18.09.1924

Дата смерти

04.01.2014

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.09.1950

Сын: Тарасов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Тарасов Василий Иванович

Смерть
04.01.2014
Паданы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
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