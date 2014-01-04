Тарасова (Вознесенская) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1924
Дата смерти04.01.2014
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1950
Сын: Тарасов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Тарасов Василий Иванович
Смерть
04.01.2014
Паданы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия