Солтер Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтер Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1977

Отец: Солтер Владимир

Мать: Солтер Зинаида

Рождение ребёнка
15.06.2001

Дочь: Балахонова Кристина

Мать ребёнка: Солтер Людмила

Рождение ребёнка
27.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солтер Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солтер Людмила

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