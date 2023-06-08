Солтер Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1977
Отец: Солтер Владимир
Мать: Солтер Зинаида
Рождение ребёнка
15.06.2001
Дочь: Балахонова Кристина
Мать ребёнка: Солтер Людмила
Рождение ребёнка
27.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солтер Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солтер Людмила