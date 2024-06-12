Шакиров Файзрахман Шакирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шакиров Файзрахман Шакирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

аЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Шакирова Фракия Файзрахмановна

Мать ребёнка: Шакирова Уркия Гиззатулловна

Рождение ребёнка
13.11.1936

Дочь: Замалиева Марзия Файзрахмановна

Мать ребёнка: Шакирова Уркия Гиззатулловна

Смерть
Неизвестно

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