Шакиров Файзрахман Шакирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Шакирова Фракия Файзрахмановна
Мать ребёнка: Шакирова Уркия Гиззатулловна
Рождение ребёнка
13.11.1936
Дочь: Замалиева Марзия Файзрахмановна
Мать ребёнка: Шакирова Уркия Гиззатулловна
Смерть
Неизвестно