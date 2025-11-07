(Ещенко) Алла Николаевна
женский, родилась 29.12.1974, Москва, город федерального значения Москва
МатьЕщенко (Комарова) Валерия Дмитриевна09.10.1937 г.р.
ОтецЕщенко Николай Лукьянович21.02.1938 г.р.
Дети
(Ещенко) Анастасия Димитриевна06.07.1991 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1974
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1991
Дочь: (Ещенко) Анастасия Димитриевна
Отец ребёнка: ?
Москва, город федерального значения Москва