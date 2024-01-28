Зародов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зародов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зародова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Зародов Александр

Мать ребёнка: Зародова Валентина Ивановна

Смерть
2007
Причина смерти: инсульт
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