Зародов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зародова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Зародов Александр
Мать ребёнка: Зародова Валентина Ивановна
Смерть
2007
Причина смерти: инсульт