Ахмадеев Вакиль Зарипович
Место рождения
Дата рождения10.02.1925
Дата смерти?.08.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925
Отец: Ахмадеев Зариф
Мать: Ахмадеева Шагарбану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадеев Равиль Вакильевич
Мать ребёнка: Ахмадеева Рахиля Сафеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадеев Галей Вакильевич
Мать ребёнка: Ахмадеева Рахиля Сафеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадеев Василь Вакильевич
Мать ребёнка: Ахмадеева Рахиля Сафеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1991
Трудовой, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область