Ахмадеев Вакиль Зарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадеев Вакиль Зарипович

Место рождения

Малая Кызылова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.02.1925

Дата смерти

?.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925

Отец: Ахмадеев Зариф

Мать: Ахмадеева Шагарбану

Малая Кызылова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадеев Равиль Вакильевич

Мать ребёнка: Ахмадеева Рахиля Сафеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадеев Галей Вакильевич

Мать ребёнка: Ахмадеева Рахиля Сафеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадеев Василь Вакильевич

Мать ребёнка: Ахмадеева Рахиля Сафеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмадеева Рахиля Сафеевна

Смерть
?.08.1991
Трудовой, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
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