Фирсов Анатолий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова Галина Алексеевна
Сухов 2-й, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно