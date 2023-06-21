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Винокуров Михаил Евфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Винокуров Евфим Исаакиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1882 ст.

Жена: Винокурова Анна Сидоровна

Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.12.1883 ст.

Сын: Винокуров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Винокурова Анна Сидоровна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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