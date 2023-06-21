Винокуров Михаил Евфимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: Винокуров Евфим Исаакиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1882 ст.
Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.12.1883 ст.
Сын: Винокуров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Винокурова Анна Сидоровна
Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно