Мануйлович Спиридон Емельянович
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти20.10.1881 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Мануйлович Устин Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
20.10.1881 ст.
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд