Мануйлович Спиридон Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлович Спиридон Емельянович

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

20.10.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Мануйлович Устин Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
20.10.1881 ст.
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
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