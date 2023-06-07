Мать Лукьяна и Авдея Андреевых
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1620
Сын: Авдей Андреев
Отец ребёнка: Суров Андрей
Рождение ребёнка
1654
Сын: Суров Михаил Андреев
Отец ребёнка: Суров Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суров Лукьян Андреев
Отец ребёнка: Суров Андрей
Смерть
По 1715