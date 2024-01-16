Галова Домникия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галова Домникия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1812 г.р.
1814 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Сын: Галов Трофим Семёнов

Отец ребёнка: Галов Семён Павлов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Галов Василий Семёнов

Отец ребёнка: Галов Семён Павлов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.

Сын: Галов Константин Семёнов

Отец ребёнка: Галов Семён Павлов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Галов Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Галов Семён Павлов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Галов Иван Семёнов

Отец ребёнка: Галов Семён Павлов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Галов Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Галов Семён Павлов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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