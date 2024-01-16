Галова Домникия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Сын: Галов Трофим Семёнов
Отец ребёнка: Галов Семён Павлов
Рождение ребёнка
1814 ст.
Отец ребёнка: Галов Семён Павлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.
Отец ребёнка: Галов Семён Павлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Сын: Галов Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Галов Семён Павлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Сын: Галов Иван Семёнов
Отец ребёнка: Галов Семён Павлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Галов Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Галов Семён Павлов
Смерть
Неизвестно