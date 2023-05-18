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Жуков Александр Федорович

Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Жуков Федор Трофимович

Мать: Жукова Епистинья Порфирьевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1872

Жена: Татьяна Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Жуков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мухина Мария Александровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Жукова Анна Семеновна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Жуков Александр Александрович

Мать ребёнка: Жукова Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аршинова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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