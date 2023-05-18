Жуков Александр Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
1872
Жена: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Жуков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мухина Мария Александровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Жукова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Жуков Александр Александрович
Мать ребёнка: Жукова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аршинова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно