Довженко Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДовженко Лариса

Довженко Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1988

Сын: Довженко Максим Александрович

Отец ребёнка: Довженко Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довженко Таисия Александровна

Отец ребёнка: Довженко Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довженко Таисия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довженко Роман Александрович

Отец ребёнка: Довженко Александр Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close