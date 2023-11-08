Довженко Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1988
Сын: Довженко Максим Александрович
Отец ребёнка: Довженко Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довженко Таисия Александровна
Отец ребёнка: Довженко Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довженко Таисия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довженко Роман Александрович
Отец ребёнка: Довженко Александр Юрьевич