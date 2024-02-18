Городнова Фёкла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГороднова Фёкла Федоровна

Городнова Фёкла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городнов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1901 ст.

Дочь: Городнова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Городнов Фёдор Иванович

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Крестные: того же села, крестьянин Петр Иванович Городнов и крестьянская девица Ефросинья Петровна Городнова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.