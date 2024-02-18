Городнова Фёкла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1901 ст.
Дочь: Городнова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Городнов Фёдор Иванович
Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Крестные: того же села, крестьянин Петр Иванович Городнов и крестьянская девица Ефросинья Петровна Городнова
Смерть
Неизвестно