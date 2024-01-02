(Костякова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1906
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1923
Дочь: Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Костяков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Костяков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.05.1932
Сын: Костяков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Костяков Василий Алексеевич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955