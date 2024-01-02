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(Костякова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1906

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1923

Дочь: Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Костяков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Костяков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.05.1932

Сын: Костяков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Костяков Василий Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костяков Василий Алексеевич

Смерть
1955
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