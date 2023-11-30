Тельминов Исидор Фаддеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельминов Исидор Фаддеев

Место рождения

Данилова

Дата рождения

Вычислено 1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1720 г.р.

Мать

Вычислено 1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1744 ст.

Отец: Тельминов Фаддей Лукин

Мать: Тельминова Евфимия Данилова

Выбыл в Куртамышскую слободу в 1748 году Лука Телминов 44 лет, подушный оклад (ПО далее) 70 коп. У него дети Василей 29 лет, ПО 70 коп. Фадей 24 лет, ПО 70 коп Состояло на них провианта (оброчного) 2 ... Показать все
Место жительства
1748 ст.
Смерть
Неизвестно
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