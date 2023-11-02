Ибрагимов Абдулла Багомедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Адай Абдуллаевна
Мать ребёнка: Абдуллабекова Хадижат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Мурад Абдуллаевич
Мать ребёнка: Абдуллабекова Хадижат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Магомед Абдуллаевич
Мать ребёнка: Абдуллабекова Хадижат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Аминат Абдуллаевна
Мать ребёнка: Абдуллабекова Хадижат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Райсат Абдуллаевна
Мать ребёнка: Абдуллабекова Хадижат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Патимат Абдуллаевна
Мать ребёнка: Абдуллабекова Хадижат Мирзаевна
Бракосочетание
Неизвестно